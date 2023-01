Uso de la coma: te presentamos la “criminal”

¿Cuál de las dos oraciones está escrita de manera correcta?

A. El Gobierno, envió varios proyectos al Congreso.

B. El Gobierno envió varios proyectos al Congreso.

¿Y en este caso?

A. La Policía, informó que había capturado al autor del robo.

B. La Policía informó que había capturado al autor del robo.

Si respondiste que la respuesta era la A en ambos casos, has cometido un error, pero tranquilo: obviamente no eres el único y tampoco es el fin del mundo. Solo tienes que leer atentamente para que entiendas dónde esta el error y no te vuelva a ocurrir.