Multimorbilidad: ¿qué es y por qué afecta más a los adultos mayores?

A medida que nos hacemos mayores, las funciones biológicas decaen, lo que disminuye las capacidades físicas y mentales. Si a esto se suman las enfermedades crónicas, acumuladas a lo largo de la vida, se aumenta el riesgo de complicaciones y de ser susceptible a afecciones virales, como la COVID, que incluso llegan a ser mortales.

Para lograr un envejecimiento saludable es esencial la prevención desde la juventud, con buenos hábitos de vida (alimentación saludable, ejercicio, evitar adicciones, etc.), pero esto no quiere decir que no hay esperanzas de un bienestar integral para los adultos mayores que padecen de multimorbilidad.

Se define como multimorbilidad al cuadro médico en el que un paciente tiene múltiples afecciones crónicas, según explica una publicación de la Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU.), es decir, aquellos pacientes que, por ejemplo, sufren de diabetes y trastornos musculoesqueléticos, al tiempo.

Discapacidades, un agravante

La multimorbilidad no se presenta solo en edad avanzada, pues cada vez más aumentan las cifras de padecimientos como la diabetes, obesidad e hipertensión a edades tempranas lo que hace que una proporción significativa de adultos jóvenes vivan con varias enfermedades crónicas; el asunto es que en la población mayor esto se acompaña de discapacidades propias de la edad e incluso, del impedimento de valerse por sí mismos, lo que agrava la situación.