Escuela de Formación El Universal: un año aprendiendo

La Escuela de Formación El Universal abrió sus puertas hace un año con el objetivo principal de todas las escuelas: enseñar, pero nuestro primer aniversario ha llegado con un regalo sorpresa. Sí, hemos enseñado, pero también hemos aprendido de los 302 seres maravillosos que pasaron por nuestro auditorio y eso no lo sospechamos desde un principio.

Hay que decir que la Escuela de Formación El Universal es el espacio de enseñanza de Editora del Mar S.A. y que se puso al servicio de las personas que buscaban ampliar sus saberes en temas que durante 71 años la casa editorial ha construido conocimiento. Y lo seguimos construyendo, solo que ahora, un año después, con aliados diversos: dictamos 16 talleres y recibimos estudiantes entre los 7 y los 70 años, entre los que contamos amas de casa, abogados, docentes, ingenieros de todo tipo, médicos, filósofos, fotógrafos, periodistas, entre muchas otras carreras y oficios. “Ha sido un público variadísimo que aprendió sobre redacción, comunicación estratégica, caricatura, fotografía, escritura y oratoria, y que aportó desde su profesión u oficio a cada uno de los talleristas que conforman la Escuela”, explica Melissa Mendoza Turizo, la líder del proyecto. “Los procesos de aprendizaje son tan diversos que realmente los más de 300 participantes que se recibieron el año anterior le han dado la enseñanza más grande a la Escuela”, añade.

Los talleristas, que forman parte del talento de El Universal, juegan un rol fundamental en el proceso. ¿Qué sienten ellos, un año después de embarcarse en esta aventura? Ellos responden.

“Confieso que el primer día que llegué a dirigir el Taller de redacción y ortografía lo hice con dos sentimientos atragantados en la garganta: unas expectativas gigantes y un compromiso todavía mayor disfrazado de susto. Expectativas por el nuevo comienzo y susto porque siempre he creído que todo lo que nos apasiona, en el fondo, nos asusta... nos da miedo equivocarnos. Ahora estoy más emocionada: comprobé que cada clase, más que una simple clase, es un espacio para aprender de personas maravillosas que valoran nuestro trabajo y confían en él. Hoy, un año después, el susto sigue ahí y no quiero que se vaya: el día que no esté se habrá ido también la pasión por enseñar y, sobre todo, por aprender”, expresa Laura Anaya, guía en el Taller de redacción y ortografía.Los niños son parte fundamental de la Escuela de Formación. A los talleres de redacción, caricatura y oratoria asistieron 55.

Por su parte, Emmanuel Vidal, líder del Taller de caricaturas, cuenta: “Cuando era niño, mi sueño era ser caricaturista de grande, pero cuando fui creciendo descubrí que para ser caricaturista tan solo bastaba con seguir siendo niño. Es por eso que la experiencia de enseñar a aquellos futuros artistas el proceso detrás de saber plasmar humor gráfico, nos recuerda lo importante de la estimulación creativa desde temprana edad”.

Ha pasado un año, y este 2020 abrimos la Escuela con el taller de redacción para 17 niños que están fortaleciendo su capacidad para escribir. En cuanto a los adultos, 20 y 21 de marzo se realizará el Taller de fotografía básica con Fernando Parra, para aprender a crear fotografías como los profesionales.

De manera que comenzamos nuestro segundo año con el mismo objetivo de enseñar, pero con la mejor de las certezas: seguiremos aprendiendo de la mano de quienes confían en nosotros.

¿Qué piensan los participantes de los talleres de la Escuela de Formación?

“Recomiendo este taller por la calidad, profesionalismo, el ambiente que se respira, las prácticas realizadas y lo bien que se explican todos los conceptos técnicos. La metodología que emplea Fernando Parra es increíble, no solo nos integró en un solo grupo donde había alumnos de distintas edades y ocupaciones, sino que además nos adentramos en el mundo del lente. Aprendí a sacarle el provecho a mi cámara como todo un ‘profesional’, no es lo mismo hacer fotografía a tomar fotos”.

Diego Andrés Luna, estudiante de 11 año. Participante Taller de Fotografía

“En la Escuela hay formación integral para los estudiantes, se tratan temas de la vida cotidiana y caes en cuenta de los errores que hacen parte de nuestro vocabulario, se aprende mucho de los profesores y hacen de la clase un rato agradable. Es una experiencia que de verdad te ayuda a mejorar a la hora de hablar y escribir para transmitir mensajes claros y que no se presten para confusión”.

Nicolás Carvajalino, Estudiante de Derecho. Participante Taller de Redacción.

“Siempre soñé con estudiar fotografía, pero por cosas de la vida terminé estudiando economía, sin embargo, el sueño de hacer fotos se hizo realidad gracias a la Escuela de Formación del periódico El Universal. Aunque yo no vivo en Cartagena, me pareció que era la ciudad perfecta para aprender a hacer las mejores fotos, ahora mi técnica se ha perfeccionado y he logrado hacer fotos maravillosas en mi último viaje a Suecia, quiero seguir aprendiendo y desarrollando más técnicas, ha sido increíble que un curso de una semana logre que muchas personas me digan por favor dedícate a la fotografía. Me siento muy feliz porque es una pasión que llevo dentro y que puedo empezar a desarrollar gracias a este curso”.

Marcela Tavera C., participante Taller de Fotografía.

En cifras

111 participantes recibimos en 6 talleres de redacción

57 participantes recibimos en 4 talleres de fotografía.

20 participantes recibimos en e1 taller de comunicación estratégica.

59 participantes recibimos en 3 talleres de oratoria.

55 niños recibimos en Vacacionales y talleres de caricatura.

302 personas asistieron a 16 talleres de formación.

Para participar en los espacios de formación de la Escuela de Formación, inscríbete en www.eluniversal.com.co/escueladeformacion o llama al 649 9090 Ext.: 158 – 160.