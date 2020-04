Cartagena: camino a reinventar su economía y producción

Diversos sectores de la economía en Cartagena han reaccionado a las medidas expedidas por el Gobierno del presidente Iván Duque, detalladas en el nuevo Decreto 593, con el que se amplía el aislamiento social preventivo hasta el lunes 11 de mayo y, además, se aumentan las actividades económicas exceptuadas para la norma. Dentro de ese paquete de actividades exceptuadas, que ayudarán a impulsar la economía en el marco de la pandemia, están las obras de construcción de edificaciones, manufacturas, juegos de suerte y azar (loterías y chances), actividades físicas individuales al aire libre, bicicletas y parqueaderos públicos para vehículos. La Alcaldía de Cartagena, de la mano del alcalde William Dau y su equipo de gobierno, acogió las normas del Gobierno en cuanto a la reactivación de los sectores de la construcción y las manufacturas. Ante esto, tanto el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) y la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en representación de los gremios y empresas, han expresado sus opiniones y sugerencias a la administración distrital para que la reactivación económica de la ciudad logre sus objetivos. De hecho la CCC manifestó su preocupación esta semana porque el 81% de las empresas en Cartagena están en riesgo, ya que no podrían sostenerse más de dos meses con sus propios recursos. Para la entidad las consecuencias sociales y económicas afectarán no solo al sector privado sino la situación fiscal del Distrito. Por ello han propuesto que “haya una operación de los sectores dentro de las exenciones con altos estándares de bioseguridad a aquellos sectores de la economía que no representan un riesgo de propagación alto”.

Lo propio ha propuesto el Consejo Gremial.

DEFINIR REGLAS

Para el CGB debe existir claridad en los requisitos exigidos por la Alcaldía de Cartagena, en cuanto a funcionamiento de la plataforma y protocolos para que no haya atrasos en la reactivación de la economía en los sectores antes mencionados. El CGB sugirió que se acoja la propuesta en donde los representantes legales de cada empresa respondan a posteriores controles y verificaciones in situ, registro de trabajadores sobre la manera en cómo procedieron a operar en esta etapa crucial para la ciudad. En medio de todo, la ciudad está ansiosa por trabajar y retomar las sendas del progreso y está dispuesta a asimilar todas las medidas preventivas de las autoridades para poder encender nuevamente los motores del desarrollo.

TRABAJAR EN TRES EJES

¿Qué debe hacer la ciudad?

La vocera del Consejo Gremial de Bolívar, Verónica Monterrosa nos da unas pautas a modo de opinión sobre este aspecto. “Para la reactivación de los sectores y con esto, la dinamización de la economía en Cartagena, considero que se requiere trabajar en tres ejes:

El primero será sin duda, establecer el plan de fortalecimiento a la red hospitalaria en la ciudad, dotando a los centros médicos de los insumos necesarios para atención de la emergencia. Sin la tranquilidad de que contaremos con estos espacios y equipo dispuesto para atención de pacientes con COVID-19, difícilmente se podrá avanzar en la reactivación de la actividad económica”, expresa Monterrosa. “En segundo lugar se debe articular esfuerzos y establecer acuerdos entre Alcaldía, gremios y empresarios, según la problemática de cada sector, generando estrategias para el ejercicio de la actividad económica para en un ejercicio equilibrado, proteger la salud y el sustento de cientos de cartageneros que deben este a sus empleos”, considera la líder gremial. “Tercero, se debe aprovechar la experticia de las empresas y empresarios en la contención de este y otros virus que a lo largo de los años, les implicó la preparación de protocolos de bioseguridad para la producción, la construcción de obras, comercialización y distribución de productos; estableciendo las medidas restrictivas que correspondan, desde el conocimiento de la actividad económica y con la corresponsabilidad de los empresarios en su cumplimiento, antes de anunciar la reactivación de los subsectores esperada en las fases que siguen en este aislamiento inteligente”, advierte Monterrosa.

RECURRIR A LA ACADEMIA

Para el investigador de la Universidad de Cartagena y Phd en Economía Juan Correa, el impacto de la pandemia a nivel social y empresarial es amplio. En un reciente estudio este analista advierte que de “160. 471 empleos privados (en la ciudad) generados en su mayoría por micros (32.2%) y pequeñas empresas (19%), por lo menos el 51,2% de los empleos formales de Cartagena peligran si no hay una política de acompañamiento a la micro y pequeña empresa en la ciudad (muchas de ellas personas naturales)”. Correa sugiere que el estamento debe recurrir a la academia. Considera que Cartagena cuenta con el talento y experticia local para estudiar estos problemas y proponer soluciones” y propone que los grupos de investigación acreditados con que cuentan las universidades, principalmente la Universidad de Cartagena, “reciban el reconocimiento y respaldo gubernamental para buscar soluciones de innovación social ante esta pandemia y su impacto socioeconómico”.