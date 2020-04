Una oportunidad en medio de la crisis

Bien dice la canción y el dicho que “después de la tormenta siempre llega la calma”, pero mientras esa tempestad llamada coronavirus se aplaca debemos aprender a enfrentarla. La máquina de coser, una confección, años enteros tras la aguja han forjado a Lidia Marrugo Buelvas. “Cuando estaba joven, -ya tengo 62 años-, estudié administración de empresas porque quería tener una empresa familiar con mi papá, que era sastre y con mi mamá, mis hermanos todos cosen. También me dediqué a la modistería, a través de esa actividad saqué a mis hijos adelante”, señala al otro lado de teléfono. Toda esa antesala es para explicarme que es modista y tiene una empresa, Lidia Marrugo Confecciones, ha hecho uniformes para colegios y tiene una clientela por sus confecciones en general. Pero ahora, atendiendo a la gran demanda dejada por la escasez de insumos médicos, ha querido enfocarse más hacia ese lado: “Hacer la ropa de protección que necesita el área de la salud. Estoy haciendo trajes antifluidos, con materia prima que pedí en la (fábrica de telas) Lafayette, en Bogotá, me la trajeron a la casa. Hice el primero, lo puse en el WhatsApp y a las personas les gustó. Estoy esperando poder sacar este proyecto adelante”, señala. Quiere unirse a otras modistas y fabricar trajes de protección para el personal médico y para el público en general que lo necesite. Y ha apostado bien, pues en tiempos de pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado que el mundo entero enfrenta escasez de trajes, máscaras y guantes médicos. Kailline Giraldo, otra cartagenera del común, tampoco se ha quedado de brazos cruzados, en estos tormentosos tiempos del coronavirus. “Iba a comenzar a hacer unas prácticas en la Casa del Niño, en mi carrera de administración, pero las suspendieron por esto del coronavirus; a mi esposo, que es ingeniero, también le pararon las obras. Mi mamá es contadora pública, pero sabe coser, comenzó a hacer tapabocas y los estamos vendiendo en el conjunto residencial donde vivo y ahora por fuera del conjunto. Son de tela antifluidos y quirúrgica. Al principio fue complicado conseguir los insumos y han subido de precio, por ejemplo, los elásticos costaban 70 pesos el metro y ahora está en 500 pesos”, relata Kailline, quien no se ha limitado y también ha optado por vender carimañolas congeladas en bandejas a domicilio.