El manejo defensivo, ¿qué es y por qué le puede salvar la vida?

Igual en los trancones, ¿qué sentido tiene acelerar de manera exagerada en medio de una fila de carros? Haciendo esto no saldrá más rápido del embotellamiento pero sí podría chocar con otro vehículo y congestionar más la vía. Le puede interesar: Aspectos para tener en cuenta antes de contratar el seguro todo riesgo.

Por más prisa que tenga para llegar al trabajo, a una cena navideña o a cualquier otro compromiso, no se desespere. Mantener un velocidad constante, que no supere los 30 km/h en el caso de las vías internas le permitirá reaccionar a tiempo si por ejemplo, se le atraviesa un niño que cruza la calle sin mirar.

De frente a esta realidad, no sobran las precauciones cuando de manejar un vehículo se trata. Una de las estrategias para mantenerse seguro en la vía es el manejo defensivo, que comprende todas aquellas acciones para anticiparse a los peligros al conducir y reaccionar a tiempo. Esto implica no solo acatar las normas de tránsito sino estar precavido sobre las maniobras erradas de otros conductores o las situaciones imprevisibles. Lea también: 5.887 personas fallecidas en accidentes de tránsito este año en Colombia.

Conducir es una actividad peligrosa. Así lo contempla la jurisprudencia colombiana e indica “que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesiones” y las estadísticas respaldan tal afirmación: más de 1,3 millones ciudadanos en el mundo mueren a causan de accidentes de tránsito cada año y millones sufren heridas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Preste atención a los demás

Manejar necesita de toda su atención, no solo para realizar las maniobras que se requieran durante su ruta sino para prever las acciones de los demás conductores. Con la experiencia podrá identificar comportamientos comunes, como el tránsito indebido de los motociclistas por la izquierda o el parqueo desprevenido de taxistas en mitad de la vía para recoger a pasajeros.

Sin maniobras imprevisibles

Evite hacer giros y desvíos sin señalizarlos antes con la luces. Es una norma básica de conducción pues comunicar su próximo paso en la vía ayudará a otros conductores a tomar decisiones, como no adelantar. No hacer la escuadra, estacionarse en mitad de la carretera o ‘volarse’ el semáforo, además de ser infracciones, son comportamientos que podrán sorprender a los demás actores de la vía.

Incluso si es forzoso hacer una maniobra no permitida, asegúrese de no poner en riesgo a otros. Puede leer: $2.876 millones han pagado los cartageneros por infracciones de tránsito.

Ojo al punto ciego

Todos los vehículos tienen puntos ciegos, es decir, aquellos espacios que no están en el campo visual del conductor por lo que no divisa lo que esté en ese área. Consciente de lo anterior es necesario asegurarse de que en el punto ciego de su vehículo no hay un motociclista o ciclista, antes de hacer maniobras como adelantar en el carril, pidiendo ayuda a quienes lo acompañan en el carro o en todo caso, actuando como sí estuviera alguien en los puntos ciegos.

Esta advertencia también funciona a la inversa pues también debe evitar ubicarse en los puntos ciegos de automotores más grandes como los camiones de carga o hacerse visible con el cambio de luces o pitando.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.