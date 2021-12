El manejo defensivo, ¿qué es y por qué le puede salvar la vida?

Conducir es una actividad peligrosa. Así lo contempla la jurisprudencia colombiana e indica “que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesiones” y las estadísticas respaldan tal afirmación: más de 1,3 millones ciudadanos en el mundo mueren a causan de accidentes de tránsito cada año y millones sufren heridas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Esta cifra es considerablemente mayor a la de este mismo indicador en otros tipos de transporte, como el aéreo en el que los accidentes causan el fallecimiento de 463 personas al año, según la Oficina de Registro de Colisiones Aéreas. Los traumatismos que provocan los incidentes viales son — además — la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes, de 5 a 29 años.

De frente a esta realidad, no sobran las precauciones cuando de manejar un vehículo se trata. Una de las estrategias para mantenerse seguro en la vía es el manejo defensivo, que comprende todas aquellas acciones para anticiparse a los peligros al conducir y reaccionar a tiempo. Esto implica no solo acatar las normas de tránsito sino estar precavido sobre las maniobras erradas de otros conductores o las situaciones imprevisibles. Lea también: 5.887 personas fallecidas en accidentes de tránsito este año en Colombia.

Le mostramos algunos aspectos del manejo defensivo para tener en cuenta, especialmente durante esta temporada de fin de año, cuando el tráfico vehicular aumenta especialmente en ciudades turísticas como Cartagena.

La velocidad

Por más prisa que tenga para llegar al trabajo, a una cena navideña o a cualquier otro compromiso, no se desespere. Mantener un velocidad constante, que no supere los 30 km/h en el caso de las vías internas le permitirá reaccionar a tiempo si por ejemplo, se le atraviesa un niño que cruza la calle sin mirar. Igual en los trancones, ¿qué sentido tiene acelerar de manera exagerada en medio de una fila de carros? Haciendo esto no saldrá más rápido del embotellamiento pero sí podría chocar con otro vehículo y congestionar más la vía. Le puede interesar: Aspectos para tener en cuenta antes de contratar el seguro todo riesgo. Evitar las horas pico, las calles aledañas a plazas y centros de comercio y trazar con anticipación su ruta son mejores estrategias para llegar a tiempo a su destino.