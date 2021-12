8 factores que determinan el precio del metro cuadrado

1) El Plan de Ordenamiento Territorial y el estrato: el POT determina los usos del suelo, organiza todo el trazado de la ciudad y delimita el estrato de cada sección, limitando los posibles precios del metro cuadrado según el área que corresponda. Así, por ejemplo, el valor en una zona VIS será inherentemente distinto al de una No VIS.

3) Disponibilidad de servicios públicos: las zonas que están mejor abastecidas y poseen una red más desarrollada, tienen un precio mayor.

4) Vías de acceso y otras obras de infraestructura: de manera similar a lo anterior, si hay puentes, carreteras importantes, puertos, túneles y demás, entonces el metro cuadrado se valoriza.

5) Servicios adicionales y comodidades: escuelas, piscinas, gimnasios, supermercados, centros de recreación, parques, zonas verdes, restaurantes, bares, discotecas, museos, parqueaderos y demás; todos estos negocios en inmediaciones del inmueble, encarecen el terreno.

6) Materiales de construcción: particularmente en el caso de los acabados. Los materiales de mayor calidad y elaboración encarecen más el terreno. Pisos de cerámica vs. pisos de mármol, puertas de cedro vs. puertas de roble, hormigón vs. cemento, entre otras decisiones, afectarán el valor del metro cuadrado.

7) Seguridad y estética del entorno: las zonas más apetecidas son las más seguras y “bonitas” (menos contaminadas, más vistosas), lo que las hace más escasas y, naturalmente, eleva su precio.

8) Aprovechamiento del terreno: el arquitecto Jorge Mendoza Diago explica que “esto se refiere al número de pisos que tenga una edificación. Entre más pisos tenga, más disminuye el valor por unidad de área. Si solo se construye un piso, la influencia del terreno será 10 veces más que si se construyen 10 pisos”. Puede leer: Cartagena, el destino ideal para comprar una segunda vivienda.

