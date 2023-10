Japandi, el estilo de decoración que cautiva en las redes sociales

3. Líneas limpias y formas simples

En el estilo Japandi quedan por fuera aquellos elementos con formas complejas, que generan la sensación de una mayor dimensión y ocupan más espacio. Por el contrario, son protagonistas lineas geométrica simples y fluidas en mobiliario funcional que da la sensación de amplitud, simplicidad y orden. Lea también: Iluminación, clave para ambientar espacios.

4. Mobiliario bajo

Sillones, sillas, muebles y hasta las camas del estilo Japandi se caracterizan por ser bajas, un elemento clásico del estilo japonés que aporta un toque llamativo a los espacios. Es necesario tener en cuenta si estos elementos son funcionales para los habitantes del hogar pues el mobiliario bajo no suele ser conveniente para los adultos mayores, por ejemplo.

5. Funcionalidad y orden

La decoración Japandi no admite piezas innecesarias que no sean funcionales para los espacios, especialmente si son reducidos, para no sobrecargarlos. Todo aquello que se incluya debe ser útil y ocupar su lugar para evitar ambientes cargados y desordenados