Contadores, esenciales para las finanzas familiares y empresariales

Sin importar cuanto cuide y organice su economía familiar, habrá ciertos aspectos que se le podrían salir de las manos, como los cálculos de la declaración de renta. Es por eso que el apoyo de un contador público es vital. Algunas entidades bancarias y aplicaciones móviles ofrecen plantillas para calcular el valor de su declaración de renta, pero estos instrumentos no son confiables. Zilda Salbalza Gárces, especialista impuestos y socia de Salbalza & Puello, explica que el dato que arrojan estás herramientas virtuales se calcula con base en la información que digite quien consulta, que bien podría estar equivocada al no incluir algunos ítems que exige la ley. “Por desconocimiento, se pueden introducir cifras en esas plantillas que no son las que corresponden. Es por eso que para declarar renta es mejor tener el apoyo de un contador especialista en impuestos”, indica Sabalza. Agrega que “el contador no solo es necesario para preparar la declaración de renta en la fecha que lo ordena la entidad reguladora, pues durante todo el año fiscal es preciso tomar ciertas decisiones, responsabilidad que no puede asumir una app o herramienta tecnológica”. Inversiones y negocios Además de la declaración de renta, hay otros aspectos de la economía familiar en los que consultar con un contador público hace la diferencia; entre ellos, decidir cómo invertir los ahorros familiares, cambiar la estructura financiera de la familia o detallar las condiciones de la venta de un negocio. El consejo de un profesional en esta área permitirá hacer mejores elecciones, con perspectivas más reales y menos riesgos de fracaso. “Es indispensable consultar a un contador para proyectos a corto o largo plazo que consistan en el manejo de un capital, preferiblemente uno que sea especialista en el asunto a tratar, porque así contará con una información más robusta e integral que facilitará adoptar una decisión acertada”, anota Sabalza. Dentro de la empresas A nivel empresarial, los contadores públicos pueden fungir como auditores o revisores fiscales, entre otros cargos cuyas funciones van más allá de registrar y analizar la información financiera de la organización. “El auditor analiza la información financiera de la empresa y la encamina a las diversas áreas de la organización, además de asegurarse de que se cumplan con los estándares que indica la norma”, detalla la socia de Sabalza & Puello. Los auditores, por su parte, tienen la responsabilidad de examinar y evaluar las cifras de la gestión administrativa de una organización, así como dictaminar las observaciones que correspondan.

