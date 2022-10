Las muchas formas en que el derecho le ha fallado a las mujeres

A partir de ahí se derivan prácticas como los matrimonios arreglados, los feminicidios, los “crímenes de honor” (donde un hombre mata a una mujer al percibir que no es virgen o que busca novios diferentes al designado), la mutilación genital (donde el clítoris se extirpa parcial o totalmente) y la costumbre de asignar parte de la culpa a la mujer en caso de violación, acusándola de provocar al asaltante o de adulterio (bajo la lógica de no haber defendido lo suficiente su castidad).

1. Uno de los ejemplos más comunes concierne a la manera cómo diferentes sociedades han conceptualizado el cuerpo de la mujer, y su sexualidad en particular, como algo que no le pertenece a ella, sino a su familia y particularmente a su esposo o parientes masculinos. Bajo este modelo, las hijas existen para asegurar el bienestar económico y la estabilidad del núcleo familiar, pero no a través de sus capacidades, sino de la sumisión a otra persona.

2. En la Europa medieval y moderna (alrededor de los siglos V a XVII), la violencia doméstica no era castigada por la ley, sino permitida bajo ciertas condiciones. En caso de que hubiera una intervención jurídica, lo más común no era encarcelar al cónyuge abusivo, sino “conciliar” ambas partes.

Así, era legal y normal que un marido golpeara a su esposa o la humillara públicamente si a él le parecía que ella le llevaba demasiado la contraria. Esta actitud queda bien ilustrada en obras como ‘La fierecilla domada’ o ‘La doma de la furia’ de William Shakespeare, donde al final está bien visto que el protagonista, Petrucchio, “domestique” a su esposa, Katherine, haciéndola pasar hambre y frío.

3. En la Atenas de la Grecia clásica la mayoría de las mujeres no tenían influencia política de ningún tipo, solo las sacerdotisas; no podían votar durante los años de la democracia, no podían adquirir propiedad (aunque sí heredar bienes), ni hacer transacciones económicas que superaran determinados montos, ni recibir una educación distinta de las manualidades y el cuidado del hogar.

Aunque las más pobres tenían un rol más prominente en sus familias, en la medida que podían trabajar para ganar sustento, las mujeres de las familias acaudaladas estaban vedadas de casi todas las formas de vida pública, a menos que se volvieran cortesanas.

Las cosas eran algo mejores en Roma. Las mujeres podían adquirir propiedad y recibir una educación básica, incluso representarse a sí mismas en juicio si eran ricas. Si bien no podían ocupar cargos públicos, se sabe de muchas, como Agripina ‘la joven’ (emperatriz y madre del futuro Nerón), que tenían un alto grado de influencia en la toma de decisiones a través de sus parientes. Sin embargo, ellas estaban sujetas legalmente a sus padres y a sus maridos, quienes tenían el control exclusivo de su vida sexual y amorosa.

Además, los romanos estaban obsesionados con la castidad y el recato, de manera que todas las mujeres que no se ajustaran a este modelo (lo que incluía a las actrices y las prostitutas) no podían ser “técnicamente” violadas porque no tenían “pudor” que defender. En casos en que el crimen era reportado, la acusación quedaba a manos del padre o del marido, no de la víctima. Además, bajo las leyes del emperador Augusto, era legal que una mujer sorprendida en adulterio fuera asesinada por sus familiares masculinos (no se ha encontrado evidencia de que una medida equivalente aplicara para un hombre sorprendido en adulterio). Puede leer: Cartagena, entre las ciudades con más baja imputación de feminicidios.