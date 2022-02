¿Sin dinero para costear un abogado? Así puede acudir a uno sin pagar

Acceder a este beneficio no es complejo: si demuestra que no puede pagar un defensor, o si sencillamente no tiene uno, entonces el Gobierno está obligado a asignárselo. Hay algunas instancias en las que el jurista puede rechazar su caso y declararse impedido, pero el acceso a los servicios legales es un derecho de todos los colombianos.

Si usted pertenece a un estrato económico bajo o está atravesando una situación económica difícil y requiere asesoría o representación legal, no tiene que desesperarse pensando en los honorarios de su abogado, porque el Estado tiene la obligación de proveer uno, llamado “abogado de oficio”, a todos los ciudadanos que no puedan pagarlo. Esto se encuentra consagrado en la Constitución Política, artículo 29: “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.

Constitución Política de Colombia

2) Amparo de pobreza: según el artículo 151 del Código General del Proceso, "se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso". En otras palabras, este derecho se puede invocar con un abogado de oficio siempre y cuando el caso no se trate de reclamar dinero. 3) Consultorio jurídico: a cargo de estudiantes de derecho que aún están acumulando experiencia y atendiendo casos. Solo pueden recibir a clientes de estratos 1 y 2 y no tienen competencia para tratar asuntos penales. Las instituciones de educación superior con programas de derecho cuentan con consultorios jurídicos dentro de sus sedes o en instalaciones cercanas.

