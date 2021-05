El Día de las Madres se aplaza pero no el amor por ellas

¿Recuerda cuando en la escuela los profesores asignaban un proyecto creativo para brindarle a nuestras mamás un regalo especial en su día? Un detalle que iba más allá de cualquier valor económico y que buscaba sorprenderla con un esfuerzo que radicaba en el tiempo invertido, para darle al ser más importante de nuestras vidas un obsequio que proviene directamente del corazón. (Lea también: Manualidades, detalles únicos y emotivos para mamá).

En medio de esta coyuntura que nos presenta un mundo todavía lleno de restricciones por cuenta de la pandemia del COVID-19, en el que nos ubicamos en un escenario lleno de dudas y temores, intentando seguir adelante con nuestras vidas sin que la crisis sanitaria nos quite todavía más, las herramientas que hacen posible la interacción de manera virtual nos ofrecen una alternativa segura para poder hacer un homenaje sentido a todas las madres del mundo.

Aquí les compartimos cinco posibles experiencias inolvidables para mamá en su día:

1. Todo un spa en casa

Con las restricciones todavía presentes en la mayoría de ciudades del país para contener el implacable avance del coronavirus, un día de relajación se convierte en una excelente alternativa para celebrar en la tranquilidad del hogar. Desde la elaboración de un menú especial (en el que mamá no tenga ni siquiera que asomarse a la cocina), pasando por sesiones de masajes y distintos tratamientos para la piel, hasta un relajado y prolongado baño rodeada de velas aromáticas y sonidos de la naturaleza, se transforma en un paquete increíble para consentir a las madres y que se recarguen de buena energía en su día.

2. El plato de sus sueños

En este Día de la Madre es posible elaborar un almuerzo o cena para chuparnos los dedos, al tiempo que encontramos una opción biosegura y mucho más económica que celebrar en cualquier restaurante. De nuevo los invitamos a buscar tutoriales en internet que lo guíe para prepararle a mamá deliciosos platillos que, por su sabor y presentación, la llenen de felicidad completa y se pueda dar el gusto de repetir. (Le puede interesar: Seis herramientas para aprender a cocinar).

3. Un jardín en casa

Si le gusta obsequiarle flores a mamá en su día, ¿por qué no ir esta vez un poco más allá? No se trata de comprar todo el inventario de la floristería, sino de ponerse algo de ropa que se pueda ensuciar y crear un jardín, horizontal o vertical, dependiendo del espacio con el que se cuente, en el que las mamás puedan, no solo deleitarse viendo los colores y la belleza de la naturaleza, sino también se animen ellas mismas a sembrar lo que más les guste.

4. Un show en vivo

No importa que no sean talentosos o que no tengan mucha experiencia en las artes escénicas. Una presentación exclusiva para mamá, llena de mucha pasión y gracia se convierte en un excelente recuerdo para ella. ¿Qué tal una revista de baile o un concurso de canto? ¿Se animan a recrear una escena de su película o serie favorita? No importa por dónde empiecen ni como terminen, lo verdaderamente clave aquí es sacarle a nuestras madres la mayor cantidad de sonrisas posibles y hacerla olvidar por un momento de la rutina y los difíciles días que vivimos.

5. Maratón de series y palomitas

Aunque esta opción puede no llamar mucho la atención de los más disciplinados y activos, regalarle a mamá un día entero para compartir en familia viendo películas o series vía televisión o streaming, en el que pueda dejarse puesta su pijama y no tenga que preocuparse por nada, puede ser un día de ensueño. Aunque es recomendable hacer pausas para estirar los músculos y darle descanso a los ojos, la idea es que las madres puedan disfrutar de un día entre las cobijas rodeada de quienes más ama.

Seguramente muchos de ustedes no tendrán la posibilidad de pasar el día con sus madres ni tendrán la oportunidad de visitarlas, pero esto no debe impedir que ellas se conviertan en las más celebradas y homenajeadas así tengamos que hacerlo por medio de las herramientas virtuales que afortunadamente en estos tiempos de aislamiento y confinamiento nos dan la mano para sentir la presencia de aquellos con los que más deseamos compartir.