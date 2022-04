Conoce la aplicación móvil para adoptar un estilo de vida sostenible

Si le interesa cambiar tu estilo de vida para reducir tu huella ecológica, siga estas ideas para comenzar

Alimentación: evite contribuir con las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la operación de la industria de víveres, comprando alimentos locales y de temporada, especialmente de origen vegetal.

Transporte: para reducir su huella de carbono, reduzca el uso de su vehículo de gasolina o gas y utilice servicios de transporte público. Si para usted la bicicleta es una opción, es una excelente elección.

Energía: reduzca el uso de dispositivos electrónicos y no olvide desconectarlos cuando no estén en funcionamiento. Asimismo, al estar en línea, cierre las páginas o pestañas de su navegador que no esté utilizando y borre los correos electrónicos que ya no necesita.

"Nuestros estilos de vida tienen una gran repercusión en nuestro planeta. Las decisiones que tomamos importan. Alrededor de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están relacionadas con los hogares. Los sectores de la energía, la alimentación y el transporte contribuyen cada uno a un 20% de las emisiones por estilo de vida. Desde la electricidad que utilizamos, hasta los alimentos que comemos y la forma en que viajamos, podemos marcar la diferencia", subraya la ONU.

