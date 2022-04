La asombrosa inteligencia de cinco animales

Es frecuente pensar que un animal es “más tonto” que los humanos porque no sabe resolver ecuaciones matemáticas, crear herramientas para solucionar situaciones complejas, producir lenguaje articulado o poseer una noción de aquello que llamamos “cultura”. Sin embargo, poco a poco, el consenso en el mundo de la biología ha cambiado: si la mayoría de los animales no han desarrollado esas cualidades simplemente es porque no las necesitan en su medio.

Decir, por ejemplo, que una abeja es “tonta” porque no sabe reconocerse en un espejo es como decir que los seres humanos somos “tontos” porque no hemos desarrollado la misma capacidad de las abejas para armonizar en comunidad y coordinar las acciones de manera intuitiva, o porque no sabemos identificar qué flores tienen más y mejor néctar. Todos los animales necesitan algún tipo de habilidad cognitiva para adaptarse a su medio. A medida que nuevos retos van surgiendo, ganan unas y pierden otras.

Habilidades por separado

Es necesario precisar que, "la evidencia empírica sugiere que varios animales están altamente especializados, muestran habilidades excepcionales en ciertos dominios a la vez que exhiben un pobre desempeño en otros. Aunque algunas habilidades cognitivas poseen un grado de correlación, no podemos asumir a priori que lo mismo ocurre en todas las especies", afirma un grupo de investigadores en un artículo científico publicado en el Journal of Intelligence (2020).

Como ejemplo de esto citan el caso de los perros domésticos: a pesar de que ellos han desarrollado habilidades psicosociales que les permiten identificar estados de ánimo, llamar la atención, comunicar sus necesidades y trabajar de forma colaborativa con los humanos, han perdido capacidades relacionadas con el razonamiento deductivo y la cooperación con miembros de su propia especie, aptitudes que serían necesarias si fueran animales silvestres como los lobos.