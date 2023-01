Los riesgos que corre un niño “pegado” a una pantalla

En el pasado, los padres y educadores de todo el mundo habían expresado preocupación por el modo en que la televisión podía afectar el desarrollo de los niños; unas pocas décadas después, los televisores pasaron a ser una preocupación secundaria en comparación con los computadores, las tabletas, los celulares y las consolas de videojuegos portátiles. Hoy día no es infrecuente encontrar un niño de al menos dos años navegando Youtube, buscando sus canciones y programas favoritos. A esto hay que agregar eventos como la educación a distancia, que fue necesaria durante las cuarentenas y buena parte del 2020 en particular.

Dada la enorme cantidad de contenido a la que tienen acceso los niños a través de la internet y las nuevas tecnologías, así como el hecho de que los algoritmos de muchos servicios y compañías que distribuyen contenidos están hechos para promover comportamientos adictivos, vale la pena preguntarse qué efectos podrían tener el uso de estos dispositivos y servicios sobre la actividad neuronal de los niños.

¿Qué dice la ciencia?

De acuerdo con organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría (APP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), aún quedan varios interrogantes por resolver en torno a los posibles beneficios y riesgos de los dispositivos electrónicos sobre los menores de edad. Sin embargo, a partir del material disponible, se han podido extraer algunas conclusiones preliminares, en especial en lo que respecta a los niños de 0 a 2 años.

En primer lugar, las "pantallas" por sí solas no son buenas herramientas para enseñar a dicho grupo. Los estudios han demostrado que durante esta etapa, lo mejor es la interacción directa con otras personas y con el medio, puesto que ellos aún no tienen el contexto necesario para relacionar adecuadamente lo que ven en la pantalla con el mundo real. Así, el niño recibe grandes cantidades de información que no sabe poner en práctica. Esto aplica tanto para los conocimientos técnicos como el desarrollo emocional. Un estudio muy influyente en este sentido, publicado en el 2005 y dirigido por el psicólogo y PhD Daniel Anderson, llamó a este fenómeno el "déficit por video".