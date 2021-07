Técnicos y tecnólogos tienen ventaja en el mercado laboral

El desempleo juvenil ha llegado a un nivel relativamente alto gracias a la pandemia y a la crisis económica. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), las cifras entre diciembre de 2020 y abril de 2021 han oscilado entre 16 % y 23,5 %, lo que equivale a decir que uno de cada cuatro jóvenes no ha logrado conseguir trabajo. Hay buenas razones para creer que la mayoría de ellos son universitarios recién graduados y que los tecnólogos han salido más airosos de la situación. (Puede leer: Técnico, tecnólogo o profesional ¿Qué buscan las empresas?).

Las estadísticas

De acuerdo con el informe del Observatorio Laboral y Ocupacional del Sena, correspondiente al primer trimestre de 2021, las vacantes para los profesionales son 15.306 a nivel nacional y 246 en Bolívar; para los técnicos y tecnólogos son 23.363 a nivel nacional y 573 en Bolívar, lo que demuestra que la demanda de técnicos supera considerablemente a la de los profesionales. Estos últimos también tienen desventaja en la colocación de empleos. Los tecnólogos han ocupado 10.059 puestos, mientras que los profesionales han llegado a 7.892. (Le puede interesar: Los profesionales más buscados en el mercado laboral del 2020).

Experiencia

Entre los jóvenes se repite una paradoja que se ha vuelto un lugar común: “no me contratan porque necesito experiencia, pero si no me contratan no gano experiencia”. Las cifras no los contradicen. El informe de 2019 de la Guía Salarial de la firma Hays, el 56 % de los empleadores colombianos opinan que el factor más decisivo a la hora de contratar al talento humano es la experiencia, siendo las habilidades blandas el segundo, con el 40 %.

Debido a su formación, es más probable que los técnicos y tecnólogos se gradúen con más experiencia que los universitarios pues, con algunas excepciones, el componente práctico comprende un enorme porcentaje de la malla curricular de estos programas e incluso tienen convenios con el sector productivo para garantizar las prácticas laborales.

El resultado

Las jornadas de protestas recientes han servido, en parte, como un recordatorio de la situación de los egresados universitarios. Miles de desempleados en el país han salido a las calles para exigir oportunidades laborales mejores y más flexibles. Tanto es así que el texto más reciente de la reforma tributaria incluye un componente dirigido específicamente a la creación de incentivos para que las empresas contraten a los jóvenes.

Las universidades también se han tomado la tarea de mejorar la situación de sus egresados. “Nuestro papel como intermediadores dentro de este proceso es importante”, comenta Laura Villanueva Arévalo, directora del centro de inserción laboral de la Universidad de Cartagena. “Hemos observado la necesidad de coadyuvar no solo la integración de nuestros profesionales, sino también de impulsar los proyectos de aquellos que se inclinen por el emprendimiento y la creación de empleo”.

Es innegable que el panorama está cambiando. Sin embargo, mientras estas reformas y programas no se consoliden, la manera más eficiente y rápida de conseguir trabajo e ir afianzando su futuro laboral es estudiar una carrera técnica o tecnológica, y complementar sus saberes con formación continua.

