El bitcóin consume tanta energía como un país mediano

No porque una transacción sea digital significa que no consume recursos. Las computadoras del mundo necesitan energía para funcionar y eso significa generar electricidad. De acuerdo con el portal Our World in Data, 63,3% de esa energía en el mundo se consigue a partir de la quema de combustibles fósiles. Este proceso involucra utilizar productos como el carbón para generar calor, el cual es transformado en el flujo que potencia toda clase de electrodomésticos. La generación y “minado” del , que es una de las muchas criptomonedas que existen hoy en día, requieren anualmente de una gran cantidad de energía, que puede llegar a ser incluso mayor que el consumo de países como Argentina.

El bitcóin es una moneda descentralizada, lo cual significa que su precio no está regulado por un único ente, como un banco o un Estado. En lugar de ello, proviene de una red de computadoras que dependen de un sistema llamado “prueba de trabajo”. Peter Howson, profesor titular en Desarrollo Internacional de la Universidad Northumbria, explica que bajo este modelo un solo bitcóin funciona como “una representación digital del poder computacional necesitado para hacerlo” y que para mantener su valor ese trabajo necesariamente tiene que ser dispendioso e ineficiente. Puede leer: Bancos en China prometen acatar prohibición de Bitcoin.

Los nuevos bitcoines se generan a través de una labor que se llama “minado”. Transferir estas unidades no es proceso simple, sino que requiere de la resolución de complicados problemas matemáticos (he ahí el “trabajo”) que permiten verificar 1) que la transacción realmente es transparente y segura; y 2) que la moneda no ha sido duplicada. Las computadoras que resuelvan esas operaciones se ganan unos cuantos bitcoines y así es como más y más de ellos continúan generándose y circulando. Le puede interesar: Bitcoin, tokens y otros términos financieros que debe conocer.

Ahora bien, el problema radica en que esa red está conectada las 24 horas del día, siete días a la semana, resolviendo ecuaciones sumamente dispendiosas que son difíciles hasta para las supercomputadoras y requieren de un alto poder de procesamiento, lo que a su vez requiere una gran cantidad de energía. Es el proceso de minado, y no la transferencia en sí, lo que provoca el impacto ambiental del . Las cifras no son alentadoras.