Moda universitaria: exprésate sin decir una sola palabra

En la universidad nos encontramos con todo tipo de personas, entre ellos, están quienes más llaman la atención con sus outfits, están los que no se esmeran tanto y prefieren ir con ropa cómoda, los que van arreglados que cuando los ven dicen “están en su papel de profesional”, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle, y por último, esos que visten de forma “llamativa”, que la gente diría que jamás vestirían así, pero ¿eso qué importa? cada quien es libre de usar lo que mejor le parezca. Lee también: Así puedes aplicar para los créditos del Icetex 2023-I).

Hay un lenguaje que muchos desconocen, y es el de la moda. Esto no es solo utilizar una prenda, la moda es arte, es historia, es romanticismo, es arquitectura y muchas cosas más. A través de este maravilloso lenguaje podemos expresarnos sin decir una sola palabra, donde nuestra ropa habla por nosotros delatando nuestra personalidad.

Los hombres no se quedan atrás a la hora de vestir, aunque muchos creamos que no le ponen atención a lo que utilizan, la verdad es otra. La mayoría suele vestir muy casual pero siempre le agregan un toque que lo convierten en su sello personal.

Últimamente está muy de moda el estilo Over Size, y no es para menos, este atuendo es perfecto para la universidad, en especial cuando son jornadas largas. Este outfit consiste en usar prendas muy holgadas, así que es normal ver a un hombre con una camisa y una bermuda o pantalón muy ancho, se ve perfecto con tenis y un buen complemento podría ser una gorra. Esta pinta da una impresión fresca y relajada sin perder el estilo.

Over Size

El estilo clásico nunca pasará de moda. Está compuesto por colores neutros, camisas, pantalones rectos o jeans, de zapatos se pueden usar mocasines o baletas, pero si se quiere dar un toque un poco más informal, se puede optar por unos tenis que sean del mismo color del pantalón para que siga la misma línea; y no hay que dejar a un lado los accesorios, estos pueden ser de color dorado o plateado y no es necesario que sean muy grandes, accesorios sutiles y minimalistas le dan al outfit ese toque de elegancia.

Se debe tener en cuenta el evento, ya que en las universidades se realizan exposiciones, congresos, charlas, reuniones y demás actividades.

De noche:

Si el evento se realiza en el día, se recomienda optar por colores pasteles, estampados sutiles, vestidos con movimiento y pantalones rectos, sus complementos podrían ser bolsos no muy grandes, mocasines y accesorios pequeños, nada muy recargado.

De noche: lo indicado es un elegante vestido negro cuello bandeja que se ajuste a la silueta. Pero para quienes no sean amantes de este tipo de vestidos se puede optar por un vestido midi; y si definitivamente hay quienes no les gusten usar vestidos, hay más opciones, pueden usar un pantalón tubo acompañado de un blazer. Aquí sí puedes arriesgarte un poco más con los accesorios.

HOMBRES

De día: pueden optar por usar en el día por un outfit en colores blancos y beige, si es en lino mejor, un cinturón que haga match con los colores, un buen reloj y lo más importante, ¡la actitud!.

De noche: para la noche no hay nada mejor que un Total Black Look, que los hará ver elegantes y sin duda, no pasarán desapercibidos.

Hay que tener presente que independientemente de lo que se use, todo va en cómo nos sintamos con nosotros mismos y que no nos de miedo probar con distintos estilos.

Mariana Cadena Lombana