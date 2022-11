5 ciudadanos que son ejemplo en Cartagena

“Una niña se me acercó y me pidió comida para ella y para su hermanita, una escena muy maluca. Esa niña me dijo que su papá no había traído dinero a casa y que su mamá solo contaba con mil pesos”, contó la mujer a El Universal.

Alexander Carrascal ‘Doctor Alexito’

Risas, amor, juegos, alegría y ganas de vivir son los medicamentos que recomienda el ‘Doctor Alexito’ para vivir una vida plena y feliz. Alexander Carrascal López, es un artista cartagenero que completa 12 años ejerciendo la terapia de la risa en hospitales, clínicas, municipios y corregimientos de la ciudad.

Su don de servicio impulsó a este joven de 35 años a acompañar y brindar mediante apoyo emocional los procesos de enfermedad por el que atraviesan niños, niñas y sus familias.

Una labor que el popular ‘Doctor Alexito’ disfruta todos los días. “Mi pasión por ayudar a los demás nace de esa vocación de servicio, en ese caminar conozco el arte del clown y ese arte me llevó a hospitales. Empecé en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja ‘Casa del Niño’”, cuenta Alexander.

Armado con su bata blanca y su gran nariz roja, este gestor de la felicidad se ha ganado el corazón de muchos niños y niñas. Es tal su compromiso que hace parte de la fundación ‘Guerreros de la Luz’, una entidad sin ánimo de lucro que beneficia a unos 120 niños y niñas del sector Marlinda, en el corregimiento de La Boquilla, con un gran comedor.

Para el doctor Alexito la mejor recompensa siempre está en recibir esas dosis de amor y afecto en cantidades inimaginadas. “Saber que el servicio acompañado de herramientas que nos vemos como el amor, la felicidad, la risa, la compañía, la escucha, el mirar a los ojos, los abrazos, se terminan convirtiendo en potencias de vida... no tienen precio y lo más gratificante es que lo recibes de vuelta”, expresa.

¡Gracias por todo su amor, Doctor Alexito!

Jhon Jairo Hoyos

Jhon Jairo Hoyos es héroe en todo el sentido de la palabra. Cada 15 días instala una mesa a un lado de la ciénaga de Las Quintas y prepara desayunos que luego regala a los habitantes de la calle.

La vocación de servicio se le despertó desde muy temprana edad, por lo que se proyecta ayudando a los más necesitados.

En entrevista con El Universal, el joven que se dedica a la pesca y cuyo sueño es sacar adelante su fundación ‘Rasta Ayuda’, resaltó que quiere trabajar para combatir el hambre en la ciudad.

“Un día pensé que ya iba a cumplir 35 años y que no había hecho lo que siempre quise hacer. Me dije entonces ‘¿si no tengo dinero no voy a cumplir las metas que tengo en mente?’ No soy rico y la vida no me va a dar más riqueza, así que de todos modos decidí empezar”, expresó.

John ya es un ejemplo para muchos otros en su sector, se levanta todos los domingos a la 5 de la mañana para preparar los alimentos (yuca, arroz, pescado, pollo) que después entrega en sus manos a unos 30 habitantes de la calle.

Jhon Jairo conoce el hambre, salió del mundo de las drogas y confía en que la solidaridad también genera progreso y bienestar en Cartagena.

¡Buena esa, Jhon Jairo!