Consejos para no gastar de más en esta Navidad

Mónica Fadul

¿Qué hacer?

Inevitablemente, esto tiene un efecto sobre las decisiones del comprador promedio y dado que el problema afecta principalmente a los productos importados, usted tiene tres opciones:

1. Comparar precios y aprovechar tantos descuentos como pueda, apoyándose en la publicidad y en las redes sociales, según sea necesario y asegurándose de comprar lo más temprano posible, antes de que los productos empiecen a escasear y los costos aumenten aún más. Elabore un presupuesto y no lo exceda.

2. Recuerde que no por ser Navidad puede deshacerse de su sentido común financiero, así que no gaste de donde no tiene, no se endeude innecesariamente y no caiga en la tentación de dar el agasajo más grande o los regalos más vistosos.

3. Apoyar al comercio local. En opinión del profesor Luis Fernando Silva Mateus, director de posgrados en Logística, Producción y Operaciones de la Universidad de La Sabana, la crisis de los contenedores y la temporada navideña son una oportunidad “para apoyar a los pequeños productores que están interesados en dar a conocer sus productos”.

En ese sentido, lo mejor sería comprar no en las grandes cadenas que ofrecen productos importados, sino en las “ferias artesanales y los mercados locales”. De esa manera, se respalda a la producción nacional y se contribuye a la reactivación económica.

