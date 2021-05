El robo de celulares disminuyó en Cartagena, pero no debe descuidarse

El hurto a personas se disparó entre el 2018 y el 2019 en Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, de 66.283 casos reportados, pasamos a 77.100, un incremento del 16,32 %. En los dos años, la gran mayoría de los robos fueron de celulares; en los dos años, hubo un aumento sustancial : 41.873 en el 2018 y 49.949 en 2019, 19,29 % más.

En el caso de Cartagena ocurre lo contrario. De acuerdo con la Policía Metropolitana, entre enero y septiembre de 2019 se registraron menos asaltos que en el mismo período del año anterior: 672 versus 970, una disminución aproximada del 31 %. No obstante, sería imprudente descuidarse frente a esas cifras y creer que no hay de qué preocuparse. El peligro de que le roben sigue presente y si no afectan su vida ni su salud durante un asalto, todavía queda por definir la suerte de sus datos.

Afortunadamente, ya existen muchas formas de prepararse para proteger su información personal contra robo o pérdida. La palabra clave aquí es “prepararse”, si no ha tomado con antelación las medidas de seguridad que vamos a comunicarle, entonces lo que podrá hacer en caso de hurto será muy poco.

El paso más básico: use una contraseña

Lo primero que puede hacer para evitar que un ladrón o una persona indeseada revise los datos de su teléfono es bloquearlo con un código de acceso. Puede escoger entre un Número de Identificación Personal (PIN por sus siglas en inglés), un patrón de puntos, una combinación de letras y números o, en los modelos más modernos, la opción de reconocimiento facial (cara) o dactilar (huella digital).

Asegúrese de no escoger una clave demasiado intuitiva y de no dormirse en el transporte público, pues los ladrones podrían aprovecharse de su inconsciencia para burlar la tecnología de reconocimiento. Para mayor seguridad, existen aplicaciones, como APP Lock, que le permiten bloquear todos sus programas con una contraseña. Incluso, le permite limitar acciones como la entrada de llamadas y la instalación de más aplicaciones.

Instale aplicaciones contra el hurto y de acceso remoto

Muchos teléfonos Android y Apple vienen con sus propias aplicaciones contra robo, o permiten bajarlas en sus tiendas virtuales. Estas aplicaciones le permiten controlar el teléfono desde otro dispositivo a través de una cuenta, e incluso se disfrazan para evitar que las detecte alguien que logre violar la contraseña del dispositivo.

Ellas le permiten borrar toda la información de su teléfono, bloquearlo por completo y cuentan con un servicio de localización que funcionará siempre que el teléfono esté encendido. Como lo primero que muchos ladrones hacen es apagar el teléfono para invalidar esa función, algunas incluso tienen opciones para configurar un apagado falso que le permitirá seguir rastreando el teléfono.

Anote y recuerde su IMEI

La Identidad Internacional de un Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés) es un número de 15 dígitos que funciona como la “cédula” de cualquier celular en todo el mundo. Para poder ver el de su equipo, marque *#06#. Tener este número a la mano le permitirá reportarlo a la Policía en caso de hurto o pérdida.

Acto seguido, la Policía lo ingresará a la base de datos sobre teléfonos robados de la Asociación GSM, lo que podría incrementar sus oportunidades de recuperarlo del mercado negro si alguien más intenta comprarlo. Para asegurarse usted de que no tiene un teléfono robado en sus manos, revise el IMEI y verifique si está en la lista negra de la GSM.