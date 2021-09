Las vacunas que necesitas para viajar a 10 lugares del mundo

Reactivación y vacunación van, sin duda, de la mano. Después de un año de restricciones estrictas y aislamiento en todo el mundo, las vacunas desarrolladas por diferentes farmacéuticas para hacer frente a la COVID-19 han dado ese parte de tranquilidad que esperaban los ciudadanos para retomar sus actividades, proyectos y hasta sueños, uno de ellos: viajar.

Ya no es solo ahorrar para el tiquete y subirte a un avión, ahora cada viajero piensa en cómo prevenir el contagio por el nuevo coronavirus y por cualquier otra enfermedad viral, y cómo cuidarse para disfrutar de cada instante de su travesía.

En Colombia, según Migración, en los últimos dos años se han registrado aproximadamente 6 millones de salidas del país, siendo Estados Unidos, México, España, Panamá, República Dominicana, Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Canadá los 10 destinos a los que más viajan los colombianos. Estas son las vacunas que se requieren para entrar a cada uno de estos países.

Estados Unidos

En los últimos dos años Estados Unidos se ha mantenido liderando el top 10 entre los países más visitados por los colombianos. 1.273.235 personas viajaron desde Colombia a ese país.

¿Qué vacunas necesito para entrar? Desde el primero de noviembre se exigirá a los extranjeros tener completo su esquema de vacunación contra la COVID-19. Las vacunas permitidas por las autoridades americanas son: Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac-Coronovac.

Además, para los viajeros que han estado de visitando países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, se les exige su certificado de vacunación. Lea también: Estados Unidos aceptará viajeros vacunados a partir de noviembre

México

Este es el segundo país al que han viajado más colombianos en los dos últimos años, según Migración Colombia, período en el que se ha registrado la salida de 266.558 viajeros con ese destino.

El país azteca es uno de los que le ha dicho “no” a la solicitud de certificado de vacunación contra la COVID-19 para que extranjeros puedan entrar en su territorio, pero aunque no necesitas esquema de vacunación completo para el coronavirus, la OMS y The International Society of Travel Medicine (ISTM) sí recomiendan antes de viajar a México estar vacunados contra la fiebre amarilla, rabia, hepatitis A y B, influenza, sarampión y rubéola.

España

Con 110.330 pasajeros que salieron de Colombia rumbo a España, este país se toma la tercera posición entre los más visitados. Su control sanitario es uno de los más rigurosos, sobre todo en medio de la pandemia por la COVID-19.

Según indica el Consulado General de España en Bogotá, desde agosto de este año el protocolo sanitario para entrar a territorio español incluye la presentación del certificado de vacunación contra la COVID-19 con las siguientes características: la última dosis se debe haber recibido al menos 14 días antes del viaje, este debe llevar nombre y apellidos del titular, fecha de vacunación, tipo de vacuna, números de dosis administradas y país emisor. En estos momentos las vacunas con las que puede entrar a España son las producidas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm. Quedan exentos de este requisito los menores de 12 años.

Si bien no es una exigencia de la autoridad sanitaria en España, la OMS y el ISTM recomiendan a los viajeros estar vacunados contra la hepatitis A y B, rabia, influenza y sarampión.