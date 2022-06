Recomendaciones para vacacionar en Cartagena de manera segura

Al igual que en cualquier otra gran ciudad del mundo, no se deben descuidar documentos, dinero, joyas, celulares y demás elementos de valor, en especial si se está en lugares con masiva afluencia de personas como transporte público y centros o sectores comerciales.

Ante estas estafas, el Centro Cibernético Policial recomienda a los ciudadanos adquirir productos en línea solo en sitios autorizados, reconocidos y con buena reputación; no entregar información personal a través de links sospechosos y desconfiar de promociones excesivamente económicas.

Se recomienda además acatar las normas locales dispuestas para la protección contra la COVID-19 y evitar el consumo excesivo de bebidas embriagantes, pues puede desencadenar riñas, que son multadas por la Policía, e incluso lesiones personales u homicidios.

Precauciones

No está de más recordar que, en dos ocasiones, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha alertado a los ciudadanos americanos sobre los peligros de viajar a Cartagena y a otras ciudades de la región Caribe.

La entidad les sugiere tomar precauciones adicionales para evitar ser víctimas de robos con escopolamina o hurtos convencionales, permanecer en áreas frecuentadas por turistas y estar cerca de las autoridades para reportar cualquier percance.

“Si está planeando un viaje a Barú, contrate un bote, un autobús turístico o un taxi turístico para proporcionar transporte en lugar de conducir usted mismo”, precisó la Embajada de Estados Unidos en la pasada temporada decembrina.

En las playas

El comandante Operativo de Salvavidas, Joel Barrios, señaló que para el uso de playas y disfrute del baño de mar se debe: respetar el horario de 8 a. m. a 6 p. m., no ingresar al mar bajo efectos del alcohol ni de sustancias alucinógenas, ingresar a playas custodiadas por salvavidas y acatar sus recomendaciones, entre las que están no bañarse cerca de los espolones ni a mucha profundidad, y reposar luego de comer, antes de ingresar al mar. Los pilotos de motos no deben ingresar a zonas de bañistas. Puede leer: Sicariatos y asaltos: duros golpes a la imagen turística de Cartagena.

