4 nuevas canciones que demuestran el talento de nuestros artistas

‘Baila champeta’

La champeta no puede faltar y si usted quiere bailar sin parar en casa, no deje de escuchar la nueva canción de los artistas Prix 06 y Tonny Montero. Un tema lleno de espeluque y sabor que habla de esas mujeres que se dejan llevar por la champeta, por las fiestas de picó, pero no lo quieren aceptar. Síguelos en Instagram como @tonny.montero y @prix06oficial. En YouTube ya tiene un video liric.