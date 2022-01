A actriz mexicana le amputarían parte de uno de sus dedos por cáncer

Pese a esto, ella nunca se descuidó y siguió asistiendo a su médico para descartar cualquier irregularidad, sin embargo, hace algunos días el especialista descubrió que algo no estaba bien.

“Hace poco fui a revisión y el doctor me dijo ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’, le dije ‘ok’”, detalló la actriz, durante una entrevista para el programa mexicano de entretenimiento ‘Hoy’.

A Grettell el mundo se le vino encima cuando minutos antes de entrar a cirugía para realizar un procedimiento igual al anterior, el médico le dice que tiene que suspender la cirugía, pues la lesión en el dedo había crecido mucho.

“Me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha llega el doctor y me dice, ‘no te voy a operar... en una semana se te expandió y no es normal’”, contó

Asimismo, la actriz agregó que se trata de “una verruga que tengo por dentro que está expandida. Es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”.

Ahora, la actriz deberá someterse a un procedimiento en el que le amputarán el pulgar, retirando parte de la zona afectada por el cáncer. “Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”.

Hasta el momento se desconoce si la famosa, que ha participado en producciones como ‘Clase 406’, ‘Ángel rebelde’, ‘Rebelde’, ‘Lo que la vida me robo’, entre otras, ya fue sometida a la cirugía.