A Epa Colombia le “abrieron las puertas en Panamá”

“Amigas, yo estoy muy feliz. Un man en Panamá me dijo: ‘Ay Epa, que sus keratinas para traerlas’. Empezó como con 10 millones, ahora ese man me mete toda la plata a Bancolombia. Porque es que aquí no le brindan a uno la oportunidad y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije: ‘alabaré, alabaré’”, fueron las palabras de Daneidy Barrera Rojas, la influenciadora conocida como Epa Colombia, quien contó en un video el éxito que ha tenido su proyecto de keratinas.

(Le pude interesar: Lluvia de críticas por video de las keratinas de Epa Colombia).

Aquel mensaje se volvió tendencia en cuestión de segundos, y no solo por la aceptación que han tenido las keratinas de la influencer, sino también por revelar que ha generado empleo al crear puestos de trabajo en plena tasa de desempleo generada por la pandemia.

Gracias al apoyo que ha tenido este emprendimiento en redes sociales, la marca de alisados de la colombiana se ha posesionado como una de las más vendidas en el país, incluso, el producto ya se ha comercializado en el exterior como lo es en Panamá donde recibió una gran oferta para vender sus keratinas.

Cabe recordar que Daneidy contó en Instagram que la plataforma Amazon la contactó para comercializar su producto de forma electrónica. Además dijo que pretende comprar una bodega entre mil y mil 500 metros para resguardar los productos capilares.

Aunque las opiniones de los usuarios en redes sociales están divididas, muchos han aplaudido la iniciativa de Epa Colombia al considerar que se está reivindicando luego de cometer actos vandálicos en una estación de Transmilenio.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.