A Epa Colombia no la acepta su suegra, ¿cuál es la razón?

Recientemente Celis decidió responder algunas preguntas en Instagram y una de ellas fue acerca la relación de su familia con Epa Colombia. La sorpresa para muchos es que según contó la futbolista, las cosas no han sido muy sencillas sobre todo con su mamá. “¿Tu mamá quiere y apoya tu relación con la Epa?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “Es un tema bastante complicado porque mi mamá es cristiana y pues ella dice que me ama a mí pero que no comparte y acepta lo que estoy haciendo, que es tener una relación con una mujer”.

Hasta el momento Daneidy no se ha referido a la “no aprobación” de su suegra y por el contrario compartió con sus millones de seguidores la sorpresa que le preparó a Celis con motivo de su quinto aniversario.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.