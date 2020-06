¡A la defensa! Papá de J Balvin habla de ‘burla’ a Shakira

Ahora ha sido su papá, Álvaro Osorio, quien siempre ha estado al tanto de la carrera de su hijo, Balvin, quien decidió dar la cara, luego que el intérprete de ‘Morado’ no se haya pronunciado tras la polémica. En una serie de comentarios Osorio le escribió a la barranquillera, que su hijo siempre la ha admirado y que al igual que ella, ha tratado de levantar la bandera de Colombia en el mundo. “Mi reina, escribe Álvaro, padre de J Balvin, quién tanto como tú han puesto en alto la bandera de Colombia. Mi hijo siempre te he admirado y lo ha dicho a los cuatro vientos. Los dos son colombianos y como tal deben ser respetados: por los fans de mi hijo, hacia ti, como tus fans respetan a J Balvin. No monten cortinas de odio y humo inservibles, que eso desgasta a nuestra patria y la música universal. Te recomiendo sugerir a tus fans sembrar amor y paz y no rencillas inexistentes. Por la música, por Colombia, por ti, por mi hijo J Balvin, que vivan la hermandad, la música y la paz”, comentó Osorio, quien además divulgó una conversación con la periodista Leila Cobo, encargada de hacer la entrevista con Billboard.