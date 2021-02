A Manuela Gómez le estarían haciendo brujería

Definitivamente, a Manuela Gómez la suerte no la acompaña. La exprotagonista de Novela no tuvo un 2020 fácil y al parecer va por el mismo camino en 2021.

La empresaria aprovechó un juego de preguntas en redes sociales para revelar que desde hace mucho tiempo siente cosas extrañas, lo que la ha llevado a creer que le están haciendo brujería.

“He buscado muchas ayudas, pero la persona que tiene ese entierro, quién sabe dónde lo tiene y qué tan poderoso es, porque no he podido contrarrestar ese maleficio que me echaron”, explicó

Asimismo pidió a sus seguidores que no piensen que está mal de la cabeza. “Y no es para que piensen que estoy loca, pero la gente que me conoce sabe que yo siempre digo la verdad, porque me pasan muchas cosas”.