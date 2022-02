¿A qué hora y dónde ver ‘Pasión de Gavilanes 2’? Todo lo que debes saber

La espera terminó. Desde hoy los seguidores de “Pasión de gavilanes” podrán ver la segunda temporada de la exitosa producción de Caracol Televisión 2003, que esta vez llega por el canal Telemundo. (Pasión de Gavilanes 2: se conoce nuevo tráiler y la fecha de estreno)

Sin duda, los televidentes están a la expectativa de la serie, que hace 20 años conquistó corazones con su trama, pues se ha hablado mucho de que la historia girará en torno a los hijos de algunos de los protagonistas.

¿Por qué en Telemundo y no en Caracol?

Pese a las preguntas sobre lo que será esta nueva temporada, las dudas también apuntan a las razones por las que la novela no llegará por Caracol, como la primera temporada, sino por un canal internacional como Telemundo.

Aunque el canal colombiano aún no ha hablado del tema, lo cierto es que se presume que esta historia fue ideada en esta ocasión por Telemundo, quien se arriesgó a reunir a la mayor parte del elenco y hacer una nueva trama, que seguramente también será un éxito. Sin embargo, no se descarta la idea de que más adelante Caracol Televisión incluya en a Pasión de gavilanes en su parrilla de programación, pero esto aún no ha sido confirmado.

El estreno del nuevo episodio será hoy, 14 de febrero a las 10 p. m, hora Colombia por el canal Telemundo, pero también podrá verlo en línea descargando la aplicación de Telemundo, disponible en PlayStore y AppStore o en Telemundo.com. Los nuevos episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

¿Se verá en netflix?

Sobre Netflix, aún no se sabe si la nueva temporada llegará a esta plataforma, tal y como se hizo con la primera, la cual aún sigue disponible para aquellos seguidores que no la hayan visto y quieran cogerle el hilo rápido a los nuevos capítulos que arrancan desde hoy. Esta posibilidad se tendría en estudio y dependería del éxito de audiencia.

Al preguntarle a Natasha Klauss, la actriz que da vida a Sarita Elizondo, esta contestó que: “Yo supongo que sí, por ahora solo sé que vamos a salir en Telemundo”, aseguró.

Cabe recordar que en esta temporada tendremos a los protagonistas reunidos nuevamente: Mario Cimarro y Danna García, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michael Brown, además de Sharik León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui. (Este es el elenco de Pasión de Gavilanes 2)