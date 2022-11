¿A Shakira le va mejor sola que mal acompañada? Su buena racha tras separación

Tanto Shakira como Piqué han procurado seguir sus vidas por separado, tanto así que a los pocos días de conocerse la noticia de la separación, se filtraron las primeras fotos del deportista con su nueva pareja my felices paseando por las calles de Barcelona, mientras que la cantante ha estado más enfocada a su carrera y actividades profesionales.

Del tema de la separación se venía especulando desde el 20 de marzo de este 2022, cuando la barranquillera subió a redes sociales la última foto al lado de Piqué, a partir de ese momento no se les volvió a ver juntos.

Shakira y Piqué fueron una de las parejas más queridas de la farándula en el mundo, pues, muchos los consideraban “el uno para el otro”, pero ahora, tras 12 años de relación sentimental de la que nacieron dos hijos (Milan y Sasha), el 4 de julio de este año los medios confirmaron la separación definitiva de la cantante con el exfutbolista, además, no habría pasado un mes desde el anuncio cuando Gerard hizo pública su relación con Clara Chía, lo que enfureció a los fanáticos de Shakira. Lea aquí: Video: la “grosería” que le habría hecho Shakira a Piqué

Mientras Shakira parece haber dejado su vida sentimental en pausa, su carrera no ha se ha detenido y sigue cosechando éxitos, mientras que a Piqué, parece no irle tan bien tras la separación: anunció su retiro del fútbol y su club Barcelona no marcha muy bien.

Estos son cuatro momentos destacados en la vida de la cantante colombiana, tras su separación:

1. Se quedó con la custodia de los hijos

Sin duda, la gran victoria de Shakira en estos seis meses fue conseguir que sus hijos Milan y Sasha dejen Barcelona, donde han vivido en los últimos ocho años, para ir a vivir en Miami, donde se radicará la artista a partir de enero de 2023.

Según un documento facilitado por la agencia de relaciones públicas de Shakira, este acuerdo sobre la custodia de los hijos “se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal”.

El exfutbolista del Barcelona se opuso inicialmente a esta solicitud y había expresado el interés de que los pequeños se quedaran en España. Le puede interesar: Shakira y Piqué tienen su primer reencuentro tras firmar acuerdo de custodia

Piqué aceptó el trato para “proteger a los dos niños. Los pequeños están expuestos a un acoso mediático incesante en Barcelona”, expresaron los abogados.

2. El éxito de su nueva canción Monotonía

Estrenada el pasado 19 de octubre, la canción “Monotonía” que presentó al lado de Ozuna, se convirtió en el mejor debut de una canción en español en Youtube en 2022.