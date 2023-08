A Silvestre Dangond le piden “volver a hacer vallenato de verdad”: esto dijo

La estrella de la música vallenata, Silvestre Dangond, sorprendió recientemente a sus seguidores con la publicación de un video donde se observa junto a otros músicos en un estudio de grabación, hecho que generó emoción entre sus seguidores ante la posibilidad de un nuevo álbum. Lea: Silvestre Dangond presenta su nueva joya en Valledupar

Sin embargo, entre los comentarios hubo uno que llamó la atención del artista. Un usuario en la red social de Twitter escribió: “Manito, tienes que volver a hacer vallenato de verdad”, a lo que el cantante no dudó en responder de forma tajante: “Si claro porque la locuras mías no es, recomenzar no es, tengo no es, manda cachaza no es, el silvestrazo no es, mala jugada no es, el que te gusta soy yo no es, la bohemia no es en fin! Primero ubícate pero yo saber en qué idioma hablamos! Y de ñapa las 28 de Leandro”.