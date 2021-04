A su corta edad, joven cartagenera se proyecta como Dj

Sus trenzas enrolladas y su vestuario color fluorescente, hablan por si solas. Con ese estilo fresco y casual, proyecta ser una artista musical del género urbano. No es cantante, tampoco bailarina, se trata, quizá, de la primera jovencita Dj que hay en Cartagena.

Ella es Yuseilis Del Carmen Duarte Beltrán, la joven de 18 años de edad a quien le sobra talento. Un portátil fue su primera herramienta de trabajo para hacer mezclas musicales de dance hall y Afro, donde descargó la aplicación “Virtual Dj”, un software que sirve para mezclar música desde casa y donde mejor lo prefiera. Todo esto con el fin de nutrir sus dotes y darlos a conocer.

“Al principio me daba pena mostrar mi talento porque no es común que una mujer sea Dj de dance hall, y menos en cartagenera donde hay pocas, pero con el apoyo de mis padres, mis abuelas y, por supuesto, de algunos amigos que hacen parte de esta industria, he salido adelante”, dijo Yuseilis, quien es habitante del barrio Nariño, sector Lomas del Rosario.