Abofetean a Britney Spears en un restaurante ¿quién lo hizo?

Britney sigue contando que, como había mucho ruido en el lugar, tuvo que llamar su atención con unos golpecitos en el hombro.Spears, a lo mejor, pensó que él la reconocería y tendrían un buen momento, pero lo cierto es todo se tornó en una experiencia desagradable. Un testigo le dijo al portal TMZ que ella usó un acento británico para decirle dos veces: “Perdone, señor”, pero que casi no terminó de pronunciar esas frases cuando el que respondió, más bien, fue Damian Smith, el director del equipo de seguridad del deportista, y no de la manera más amable. Lea aquí: Video: Britney Spears publica perturbador video desnuda y preocupa a fans

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido mi buena ración de ellas”, comienza diciendo Spears en un post que consiste en dos imágenes del texto sin ninguna foto. Dijo además que no estaba preparada para lo que le pasó la noche del miércoles durante un viaje a Las Vegas con su esposo Sam Asghari: “Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel cuando iba a cenar. Fui a un restaurante de otro hotel y lo vi otra vez. Decidí abordarlo y felicitarlo por su éxito”, dice la artista de jugador del San Antonio Spurs, quien es, efectivamente una de las estrellas del baloncesto más admiradas del momento.

Como lo dijo Britney, “su equipo de seguridad me dio un revés en la cara en frente de la multitud. Casi me derriba y mis lentes salieron disparados de mi cara”. El testigo de TMZ también dijo que, en ese momento, ella exclamó una grosería. Agregó que antes de agredirla en la cara, Smith le había pegado en la mano. De acuerdo con el Post, la Policía tiene en sus manos un video en que se ve cómo Smith le da la bofetada a Spears.

Al respecto, dice la cantante en su mensaje de Instagram: “A mí me asedia la gente todo el tiempo. De hecho, esa noche lo había hecho un grupo de al menos 20 fans. Mi equipo de seguridad no le pegó a ninguno de ellos”. Por su parte el jugador dijo que no sabía que era Britney Spears la persona que lo estaba llamando y que no se detuvo en medio de la cantidad de gente que lo asediaba, sino que siguió caminando. Además desmintió a la cantante, pues si ella sostuvo que solo le tocó el hombro, él afirma que ella lo agarró por la espalda, lo que habría sido el motivo para la desbordada reacción de Smith. Lea aquí: ¿Por qué los hijos de Britney Spears no tienen contacto con ella?

Las personas que acompañaban a Spears decidieron reportar lo sucedido ante el Departamento de Policía de Las Vegas, según un documento que le hicieron llegar a los medios y en el que se acusa a Smith por agresión. La cantante expresó en Instagram que espera una disculpa pública por parte del jugador, su (staff de) seguridad o su organización”, algo a lo que no parecía muy dispuesto Wembanyama al hacer sus descargos ante la prensa.