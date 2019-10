‘Acá se toca vallenato’, la pasión del artista Rodolfo De Lavalle

El acordeonero y cantante Rodolfo De Lavalle es de Fundación, Magdalena, y amante del vallenato desde niño. Visitó a Cartagena y nos contó cómo surgió en el mundo artístico.

“Desde muy niño he tocado la acordeón, porque en mi casa era muy fácil acceder a una y yo la amaba. He participado en los concursos de vallenato más importantes del país”, comentó y añadió que “fui Rey Vallenato en 2000 y 2001, cuando solo tenía 12 años”.

Después de ser el acordeonero de cantantes como Andrés Alfonso Zuleta y Luisk de León, entre otros, decidió ser la voz principal de su propio conjunto.

Sus inicios

“Un día cualquiera, hablando con mi mamá, me dijo que si yo también cantaba, por qué no lo hacía de forma profesional. De esta manera me sumergí en ello y en medio de una situación difícil nació ‘Acá se toca vallenato’, que es el nombre de mi actual conjunto que le apuesta a lo tradicional”, apuntó.

Rodolfo ha venido impulsando el vallenato clásico y poético, aunque no critica las fusiones o modernización del género.

¿Cómo va la carrera?

“Ya empezamos a ganar almas, los toques se llenan y el grupo como tal creció”, expresó el cantante. Agregó que los shows ya los hacen con juegos pirotécnicos, llevan a su propio fotógrafo. Dijo sentir un gran amor por Cartagena y espera cantar pronto en esta ciudad.

¿Qué se viene?

Busca seguir incursionando en la música y dándose a conocer para llegar a todos los rincones del país con canciones de grandes artistas vallenatos y del grupo. “Queremos atraer a los jóvenes con el vallenato clásico, que lo sigan escuchando. Actualmente escuchan el vallenato urbano y no es lo que se quiere”, añade el artista.

Por otro parte, invita a que lo sigan en las redes sociales como @rodolfodelavalle y vivan con ellos todo su recorrido por la música vallenata.