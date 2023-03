Actor de ‘Ant-Man’ fue detenido por presunta violencia física ¿quién es?

El actor estadounidense Jonathan Majors, reconocido por sus papeles en películas como ‘Creed III’, ‘Avengers: The Kang Dynasty’ y la más reciente ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ interpretando al villano Kang el conquistador descrito como uno de los más notables y poderosos de Marvel fue detenido el fin de semana por agredir presuntamente a una mujer, según medios locales.

Según la policía, Majors de 33 años, fue detenido después de que las autoridades recibieran una denuncia proveniente de un apartamento del barrio de Chelsea, en el distrito neoyorquino de Manhattan. (Le puede interesar: Orden de arresto a actor de “Mi gorda bella” sigue causando conmoción)

Según el portal estadounidense dedicado a noticias sobre celebridades TMZ, “la víctima es la actual novia de Majors y habrían tenido una discusión mientras regresaban a casa desde un bar de Brooklyn”.