Actor de Zoey 101 fue víctima de abuso sexual por su mánager

En su publicación, el actor compartió su historia con la esperanza de que otros puedan comprender las complejidades que rodean el silencio de las víctimas de abuso sexual. Subrayó que el hecho de que alguien no hable públicamente sobre el abuso no significa que no estén sufriendo o que no tengan razones válidas para mantenerse en silencio. Lea aquí: Los oscuros secretos de Playboy revelados en documental de Max

Nickelodeon aún no ha emitido comentarios sobre el asunto.