Actriz de ‘Betty, la Fea’ denunció de acoso sexual a director colombiano

Estando en esa casa, el director le pidió hacer cosas que no eran acordes a un casting común.

“Tú tienes que exitarme”, le dijo Humar a Marcela. Además, le pidió usar ciertos objetos sexuales, pero ella se negó.

Ante la negativa de Posada, Alí le dijo: “que no tenía lo necesario para ser actriz”. Sin embargo, tiempo después, ella se enteró de que no había sido la única.

Pero el caso no quedó así, pues la periodista de Caracol Radio Darcy Quinn reveló que habló con el director quien afirmó que no se acuerda de ella.

“Me dice que le puedo preguntar a cualquiera de las actrices que han trabajado con él, como Raquel Ércole, Patricia Ércole, Consuelo Luzardo, Helena Mallarino, Lucero Cortés, Nórida Rodríguez, sobre si él las acosó alguna vez sexualmente”, contó Quinn.

Luego de esto, La FM publicó un audio en el que Alí Humar decía que ya había recordado a Marcela y aprovechó para defenderse y acusarla a ella.

“Esta niña si es la que yo me imagino, fue una que una vez llegó a mi oficina y, más o menos, de manera muy sugestiva, me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de trabajar, y yo le dije: ‘Mire, mijita, yo estoy buscando es actrices, no putas, así que por favor salga de mi oficina’”, dijo el director.

Agregó que no es la primera vez que habla sobre el caso, manchando su buen nombre, pues, en ese entonces, al salir de su oficina tiró la puerta con mucho enojo.

Marcela por su parte, finalizó su relato contando que: “Recuerdo que alcanzó a afirmar: “Tú no sirves para ser una actriz, porque no eres capaz de hacerme una escena sexual’. Traía unos juguetes que eran una especie de pelotas. Me decía: ‘Tú tienes que excitarme’. Pero, yo no fui a eso. Nunca vi que entregara un libreto para uno aprendérselo y hacer la audición. Como yo no accedí a sus peticiones, él me dijo: ‘Usted lo que hizo fue hacerme perder el tiempo’. Abrió la puerta y me fui. Las que fuimos a su apartamento nunca obtuvimos un papel”.

La actriz obtuvo el apoyo de colegas y amigos que expresaron su apoyo a través de redes sociales.