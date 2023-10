Actriz de ‘Pasión de gavilanes’ habló del día en que casi pierde la vida

El esperado regreso a la televisión colombiana de ‘Pasión de Gavilanes’ con su segunda temporada desató todo tipo de emociones entre los televidentes que están ansiosos por descubrir cómo continúa la historia de los Reyes y las Elizondo. Sin embargo, una de las actrices que ha acaparado la atención es Camila Rojas, quien interpreta a Muriel Caballero Montes en la serie.

Camila Rojas no solo ha destacado por su actuación en la serie, sino también por su belleza, personalidad y estilo, que la han convertido en un elemento clave del proyecto. Recientemente, la actriz concedió una entrevista en un programa de entretenimiento donde compartió una experiencia de vida que estuvo a punto de cambiar su destino de forma dramática. Lea aquí: ¿Pasión de Gavilanes aceptada por los colombianos? Así va el rating

En la conversación con “La Red”, Camila Rojas reveló que en su pasado fue porrista y disfrutaba de esta actividad de forma apasionada. Sin embargo, un día vivió un accidente que la puso al borde de la vida y que estuvo a punto de hacerle perder la memoria.

“Era la porrista que siempre lanzan, la que hace todas las acrobacias en el aire. Dijimos que íbamos a sacar un doble mortal, pero se me fue un doble mortal y medio de la fuerza con la que iba, sobrepasé el segundo piso del colegio (...) Caí de cabeza, me acuerdo de que caí y sentí como una campana, desde ahí no volví a saber nada”, relató la actriz.