Actriz denuncia asalto en México: “no dudarán en matarte si hace falta”

Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX (Ciudad de México) que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima”.

Mónica Pont

El trabajador tuvo que ingresar a un hospital donde continúa en estado crítico.

“Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos”, escribió Pont.

También declaró a medios que “aquí (en México) no importa la vida, no tiene valor, por lo que no dudarán en matarte si hace falta para robarte”.

Esto sucede apenas 10 días después de que el artista español Miguel Bosé denunciara haber sido asaltado en su domicilio por un comando de diez personas que lo retuvo a él y a sus hijos durante dos horas.