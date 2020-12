Actriz que interpreta a Yolanda Saldívar se mostró preocupada por su seguridad

“Recuerdo haber recibido este correo electrónico de mi agente y mi manager [sobre el casting] con una foto de Yolanda Saldivar [...] un año antes de ser elegida para la serie interpreté a un villano en una película por primera vez, pero era una comedia. Así que pensé que me gustaría ver cómo es interpretar a un villano malvado. Sonaba fascinante desde el punto de vista de un actor, analizar lo que alguien así ha pasado por sus mentes”, dijo Pérez en la entrevista.

Pero eso no fue todo. También rememoró que el director le preguntó en una de las escenas cómo se sentía, y ella respondió: “en conflicto”, y añadió que “la actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos. La actriz que hay en mí también está preocupada por su seguridad. Mucha gente se toma esto muy en serio y piensa que es real, y, en este caso, el personaje es real pero no soy yo. No soy ella”.

Pese a los inconvenientes que dijo sentir Natasha, añadió que asumiría el papel al interpretar a Saldívar con tal de que parezca lo más apegada a la realidad, tanto así que se esforzó en buscar información disponible ya que no pudo conocerla en persona.

Pérez también señaló que la construcción de cada personaje fue muy cuidadosa, pues más allá de reflejar la tragedia se busca continuar con el legado que dejó la cantante.