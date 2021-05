Actual novia del ex de Andrea Valdiri revela detalles de su relación

¡Sin tapujos! Así se mostró la actual pareja del polémico cantante Lowe León, Liceth Córdoba en una ronda de preguntas que respondió en Instagram. La abogada quiso interactuar con sus fanáticos que no dudaron en pedirle detalles de cómo se conoció con el papá de la segunda hija de Andrea Valdiri e incluso de su relación con ella. “Lo conocí hace un año y par de meses. Intentó cortejarme pero no caí en sus brazos. Después de un tiempo terminó su relación anterior, volvió a mi vida y le dije ‘Venga que sí es pa eso’, ‘Contigo de cabeza’ y es la mejor decisión que tomé en mi vida”, aseguró la mujer que confirmó que llevan 4 meses de relación. (Lea aquí: ¿Por qué no fue? Andrea Valdiri no se habría presentado a audiencia)