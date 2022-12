Acusan a miembro de Backstreet Boys de violar a niña autista

La banda, que surgió el 20 de abril de 1993, está integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Kevin Richardson y Nick Carter... justamente este último es noticia ahora, pero no por la música. Lea aquí: Nick Carter, de los Backstreet Boys, le puso orden de alejamiento a su hermano

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó Ruth con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.