Adelanto: esta es la letra de la nueva canción de Karol G con Kali Uchis

En el adelanto se pudo escuchar un fragmento de la letra de la canción revelando un ritmo pegajoso que promete conquistar los corazones de los fanáticos del reguetón y la música latina.

La publicación se viralizó rápidamente entre los seguidores de Karol G, quienes expresaron sus altas expectativas para la canción que se lanzará este 23 de noviembre. Lea aquí: Karol G dejó atrás el rosado y cambió su look; así reaccionaron sus fans

A continuación el adelanto de la letra:

[Estribillo: Kali Uchis]

Uh (Oh, oh, oh, oh)

La nena está encendida, se me pega como un tattoo (Como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie esta más dura que tú (Nadie como tú)

Qué Dios me le bendiga ese cu** que se pega, uh-uh-uh-uh

Como un tattoo

[Verso: Kali Uchis]

Vea, yo soy suavecita como miel y coco

Siempre rica, dulce, como arepas de choclo

Y solo con mi mirá’ ella se puso mojá’

Tu novia se pone loquita cuando yo llego

María, Jenny, Catalina y Sonia

Amo a mis brasileñas y mis colombianas

Dominicanas, boricuas, amo a mis mexicanas

Y esta nochе soy lesbiana, tú me das las ganas

[Intro: Kali Uchis]

Trеmendo ese jean con un flow berraco

Mami, todos acá nos miran, pero a ella le da igual

KAROL y Kali Uchis

La combi perfecta pa’ olvidarse de ese mal

[Estribillo: KAROL G & Kali Uchis]

Uh (Ay, papi)

La nena está encendía’, se me pega como un tattoo (Como un tattoo)

Yo te doy garantía que nadie esta más dura que tú (Nadie como tú)

Qué Dios me le bendiga ese culo que se pega, uh

Como un tattoo (Bien duro)

[Verso: KAROL G]

La baby ‘tá agresiva con esa carita cute (Ey)

La tiene bien moteada, todo se le ve good

Faldita corta y gistro pa’ salir por el sunroof

Este cul* suyo toa’ las tiene mute

Un brillito de strawberry pa’ bajarle (Pa’ bajarle)

Callaíta’ pa’ que no lo sepa nadie

Muéstrame qué tiene’ ahí pa’ yo probarle

Que ya yo ‘toy calientita, ven y cáele

Un brillito de strawberry pa’ bajarle (Pa’ bajarle)

Callaíta’ pa’ que no lo sepa nadie (Ah)

Se desnudó y yo no dejaba de mirarle (Ah)

Ese tatuaje en la espaldita me deja sin aire