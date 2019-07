Adelis Moreno Rodríguez, de El Pozón a Colombiamoda

La misma Adelis Moreno Rodríguez que nació y creció en El Pozón, la chica alegre que les daba clases de pasarela a sus vecinitos de ese, uno de los barrios más deprimidos de Cartagena, es una de las modelos que desfiló en Colombiamoda 2019, la feria más importante de la industria en Latrinoamérica que acaba de clausurar su trigésima edición.

A Adelis siempre le ha gustado el modelaje, “desde chiquita”, dice emocionada, mientras camina por la Plaza Mayor de Medellín, escenario de la feria. “Yo daba clases de pasarela en la fundación Pasos de la Superación, era alumna y a la vez daba clases a niños, es algo maravilloso”, cuenta y recuerda que a esa labor se dedicaba cuando participó por el sector Primero de Mayo de El Pozón en el Reinado de la Independencia 2017, allí obtuvo el título de primera princesa, que la catapultó en el mundo de las pasarelas. Tanto se metió en el modelaje, que decidió apostarle todo aunque hubiera estudiado una cosa muy diferente: análisis químico y control de calidad. “Decidí irme a Bogotá el 18 de enero, exactamente, ya cumplí siete meses de vivir allá, me ha ido súper bien y esto es lo que siempre me ha gustado. Después que se acabó el Reinado me encaminé por ese lado y gracias a Dios me ha ido súper, súper bien”, asegura... Y sobre su primera vez en Colombiamoda: “Este año es mi primer año en la feria y ha sido lo máximo, he estado en pasarelas y es una cosa que nunca me imaginé, estoy súper emocionada”. La cartagenera, de 21 años, modeló el miércoles para el diseñador Carlos Carrizosa y demostró su talento innato con sus dos apariciones en pasarela. “La gente estaba emocionada, me pedían demasiadas fotos, una experiencia maravillosa”.

De El Pozón a Colombiamoda... ¿Qué te dice la gente de tu barrio?

-Eso es lo que me tiene más impresionada, que la gente me ha acogido demasiado, me felicitan, todo el mundo me escribe... Que, o sea, he pasado por tantas cosas para llegar a donde estoy y eso es lo que más me emociona, que estoy logrando todo poco a poco, esto lo hago por amor y porque quiero sacar a mi familia adelante, esa es la meta que siempre he tenido.

¿Y qué viene ahora para Adelis?

-Bogotá ha sido lo máximo y tengo nuevos proyectos, el año que viene vamos con toda para Europa. Hay agencias que están interesadas en mí, en Europa y México, estamos viendo cuál es la mejor opción para mí.

Adelis puede irse para Bogotá, México o Europa, pero siempre querrá regresar a Cartagena. Este año, por ejemplo, ha programado venir en octubre y en diciembre. Ella siempre trabaja orgullosa de sus orígenes y con el amor y la superación por su familia como banderas.