Aída Victoria a punto de tomar una triste decisión

“Esta situación fue tan fuerte y tan dolorosa que me llevó a contemplar en la idea de acabar con mi vida”. Esas fueron las palabra con las que, de manera alterada y con lágrimas en los ojos, Aída Victoria Merlano contó a sus seguidores a través de varios videos - que ya no aparece en su perfil de Instagram – el por qué habría querido suicidarse. (Le puede interesar: “Así bailo cuando mi mamá está presa”: hija de Aída Merlano).

Una cuenta de chismes guardó las grabaciones antes de ser eliminadas. Ahí la joven modelo no dio muchos detalles de la situación, sin embargo, aseguró que se trataba de un tema familiar muy delicado y dejó en claro que no tenía nada que ver con su actual pareja.

“Ayer en la noche, a eso de las tres de la mañana, viví una situación familiar fuerte, sumamente delicada. Repito, no tiene absolutamente nada que ver con Lumar [su pareja], pero que sí me quebró, y me fracturó. Me fracturó de una forma que nadie se va a imaginar”, dijo la hija de la excongresista.

Además, relató el fuerte episodio que vivió en ese instante: “Pensé en maquillarme, arreglarme, cambiarme y buscar cuál era la dosis para ya no estar más [...] La situación que viví, me hizo sentir que ya no tenía ningún sentido estar aquí”.

Aída Victoria dijo haber revelado esta situación tan personal, porque sabe que muchas personas pasan por lo mismo y se mantienen calladas, explicando además que prefirió hacer un en vivo porque después no iba a tener la valentía de publicar un video desde su perfil. (Lea también: Aída Merlano sobre desnudo de su hija: “Quería que se casara virgen”).

También se cree que la situación se salió de control porque alguna otra persona le dijo algo que la lastimó: “Las palabras perforan el alma de una persona, la acaban y la fracturan de formas inimaginables. Decirle a una persona que te sientes decepcionado o que es una vergüenza para ti, duele, fractura. Creo que uno tiene que ser cuidadoso con las personas, tiene que ser cuidadoso con qué cosas les dicen”, se le escucha decir a Aída.

Finalmente la joven aclaró que ya se encuentra estable al tomar los medicamentos que le recomendó su psicóloga para mejorar su salud mental, asegurando que lo mejor es recurrir a un profesional para buscar ayuda.

“No está mal tomar una medicación. Uno tiene que intentar sobrevivir”, dijo Aída Victoria.

Aquí el video que guardó el perfil de chismes en Instagram: