Aída Victoria habló de cuando rechazó $50 millones: esta fue la propuesta

“Hubo un momento en el que peleé con mi mamá y empecé a vender accesorios, me fue muy bien en eso. Después volvimos a pelear pero esta vez sí me fui de la casa, luego logré cerrar un contrato súper grande y me compré un penthouse”, contó la creadora de contenido. Le puede interesar: Aída Victoria Merlano tendrá que responder por otros dos graves delitos

Y añadió: “Pero no, esa misma plata me la he ganado sentándome con un empresario que no tenga ningún tipo de interés romántico en mí, sino que simplemente me valore por lo que represento como marca”.

Sin duda este ha sido un año lleno de escándalos en la vida de Aída Victoria Merlano. Aun así, no se ha mostrado derrotada frente ellos en ningún momento, al contrario, siempre encuentra las palabras más elocuentes para quedar ‘bien parada’ ante cualquier situación que amenace con desprestigiarla.