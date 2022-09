Aída Victoria Merlano responde: ¿es rica o no?

Aída Victoria Merlano.

“Entonces yo digo: listo, tú dices que mi patrimonio es ilícito, listo; que yo me enriquecí de manera ilícita, listo; ven y quítame lo que yo tengo, ¿pero qué es lo que yo tengo? Yo voy a Bogotá y me quedo en un hotel, yo voy a Medellín y me quedo en un hotel, o sea, yo no tengo dizque apartamentos en otras ciudades... no, y el apartamento que tengo en Barranquilla lo estoy pagando a cuotas, como cualquier persona que en algún momento quiere tener vivienda propia. Entonces el tema de eso a mí me paree una vaina absurda y, entre otras cosas, listo, las propiedades de mi mamá... están en un proceso de extinción de dominio, no las tengo yo”. Lea aquí: Conoce el lujoso apartamento donde Aída Victoria Merlano pagará su condena

Finalmente, Daniel Coronell menciona que en el último cuatrimestre, Aída Victoria tuvo ingresos superiores a los 500 millones de pesos.

Luego, le preguntan cuánto dinero gana mensualmente: “Yo no sé cuánto me gano mensualmente, es una realidad (...) O sea, yo no ando pendiente de lo que me gano mensualmente, yo solamente pienso en trabajar y en que a mi familia, con la que tengo algún contacto (...) Entre otras cosas, a mí no me gusta andar hablando de plata”.

Terminó la pregunta mencionando que no anda escoltada y que no quisiera que la estuvieran extorsionando con sus ganancias.

Puede ver la entrevista completa aquí.