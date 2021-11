¿Aída Victoria Merlano tiene nuevo amor?

Aunque hace algunos días Aída Victoria Merlano confesó en sus historias que las relaciones no estaban hechas para ella porque no le gusta dar explicaciones y no le gusta ver “la cara de esa persona todo el tiempo”, tal parece que esa afirmación quedó en el olvido. (Lea aquí: ¿Aída Victoria Merlano terminó con su novio? Ella misma respondió)

Según Lo sé todo, la influencer ya tendría nuevo amor tras ponerle fin a su relación con Lumar Alonso Parra, con quien había planeado hasta casarse, pero al final todo se acabó antes de lo que sus seguidores esperaban.